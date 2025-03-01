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Ramazan'da Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

Ramazan'da Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları
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Diyetisyen Aylin Zembilören Bulut, Ramazan ayında sahurun önemi ve iftar ile ara öğünlerde sağlıklı beslenme yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı. Uzun süreli açlıkta metabolizmanın yavaşlamaması için dikkat edilmesi gerekenler ve sahurda kaçınılması gereken gıdalar hakkında uyarılarda bulundu.

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek için sahurun büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Aylin Zembilören Bulut, iftar ve ara öğünlerde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle vücudun enerji dengesini koruyabilmesi için doğru beslenme büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Bulut, sahurdan iftara kadar sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanın püf noktalarını anlattı.

Zembilören Bulut, uzun süren açlık sürecinde metabolizmanın yavaşlamasını önlemek için sahurun mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Sahur öğününü kesinlikle atlamamalıyız. Gün boyu açlık süresi zaten yeterince uzun. Sahur yapılmadığında bu süre daha da uzuyor ve metabolizmamız yavaşlıyor. Bu da sindirim problemlerine ve kas kayıplarına yol açabiliyor" dedi.

İftarda sağlıklı bir başlangıç için önce bir adet Medine hurması ve su tüketilmesi gerektiğini belirten Zembilören Bulut, ardından bir kase çorba içerek mideyi hazırlamanın önemli olduğunu ifade etti. Bulut, "Çorbadan sonra 10 dakika ara vermek sindirim sistemini rahatlatır. Daha sonra ana yemek olarak pilav veya tam tahıllı ekmek ile protein kaynakları ve salata tüketerek iftarı tamamlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Ara öğün, vücut İçin kritik bir destek sağlıyor

İftardan iki saat sonra yapılan ara öğünün vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamada kritik rol oynadığını söyleyen Zembilören Bulut, "Bu öğünde bir bardak süt, yoğurt veya ayran tüketilebilir. Yanında bir veya iki porsiyon meyve ile ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler tercih edilebilir. Ancak bu besinlerin tuzsuz ve kavrulmamış olmasına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Salamura ürünlerden kaçınılmalı"

Sahurda uzak durulması gereken gıdalar konusunda da uyarılarda bulunan Zembilören Bulut, "İşlenmiş gıdalar, salamura ürünler, sosis, salam, sucuk gibi besinlerden kaçınılmalı. Aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekler de susuzluk sorununa neden olabilir. Sahurda en az bir yumurta tüketmek oldukça faydalıdır. Peynir ve zeytin az tuzlu veya tuzsuz olmalı, ekmek tercihi ise beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği olmalıdır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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