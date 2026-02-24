Ramazan'da minik öğrencilerden anlamlı destek

Mersin'in Erdemli ilçesinde minik öğrenciler, Ramazan etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için yardım paketi hazırlayarak Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti.

İlçe merkezinde bulunan Şehit Celil Mutlu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle Ramazan yardım paketi hazırladı. Öğretmenler Münevver Taşkan ve Nuray Durmuşoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmada, velilerin katkılarıyla kısa sürede 30 Ramazan yardım paketi hazırlandı.

Hazırlanan paketler, Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'e teslim edildi. Müftü Yiğit, Ramazan ayında yapılan bu anlamlı desteği ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim aldıklarını belirterek öğrencilere teşekkür etti. Yiğit, "Genç kardeşlerimizin gönüllerinden taşan bu iyilikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Diğer öğrencilerimize de örnek oldular. Milletimiz hayırseverdir, Erdemli'miz hayırseverdir. Gençlerimiz, çocuklarımız, camideki cemaatimiz hepsi hayırseverdir" dedi.

Minik öğrenciler ise Ramazan'ın paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı