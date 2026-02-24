Haberler

Ramazan'da minik öğrencilerden anlamlı destek

Ramazan'da minik öğrencilerden anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde minik öğrenciler, Ramazan etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için yardım paketi hazırlayarak Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde minik öğrenciler, Ramazan etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahipleri için yardım paketi hazırlayarak Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti.

İlçe merkezinde bulunan Şehit Celil Mutlu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteğiyle Ramazan yardım paketi hazırladı. Öğretmenler Münevver Taşkan ve Nuray Durmuşoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmada, velilerin katkılarıyla kısa sürede 30 Ramazan yardım paketi hazırlandı.

Hazırlanan paketler, Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesi Başkanı ve aynı zamanda İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'e teslim edildi. Müftü Yiğit, Ramazan ayında yapılan bu anlamlı desteği ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim aldıklarını belirterek öğrencilere teşekkür etti. Yiğit, "Genç kardeşlerimizin gönüllerinden taşan bu iyilikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Diğer öğrencilerimize de örnek oldular. Milletimiz hayırseverdir, Erdemli'miz hayırseverdir. Gençlerimiz, çocuklarımız, camideki cemaatimiz hepsi hayırseverdir" dedi.

Minik öğrenciler ise Ramazan'ın paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler