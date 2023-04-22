Ramazan Bayramında da ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı

Bilecik İl Müftülüğü öncülüğünde Ramazan Bayramında da ihtiyaç sahibi aileler tespit edilip destek olundu.

Bilecik İl Müftülüğü hayırsever vatandaşların teslim ettiği zekat, fitre, fidye ve alışveriş kartlarını Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yardım faaliyetlerine bizzat katılan İl Müftüsü Ali Erhun, "Kardeşlik bağını güçlendirdiğimiz, sevincini ruhumuzda hissettiğimiz Ramazan ayında Bilecik'imizin her köşesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 500 aileye, Ramazan bayramı öncesinde yardım ulaştırdık elhamdülillah. Bizler hayra köprü oluyoruz. Veren el ile alan el arasındaki hayırlı köprü. Emanet bilinciyle vatandaşlarımızın zekat, fitre, fidye gibi bağışlarını alıp başta depremzede vatandaşlarımız olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Gönüllülerimizle, imamlarımız ve müezzin kayyımlarımızla, Kur'an Kursu öğreticilerimizle, her alanda görev yapan manevi rehber ve koordinatörlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin dertlerine derman oluyoruz. Rabbim gecesini gündüzüne katan başta vakıf görevlilerimiz Taha Biçer ve Ahmet Özbek hocalarımız olmak üzere, emeği geçen tüm gönüllü kardeşlerimden razı olsun" dedi. - BİLECİK