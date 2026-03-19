Bayram tatili başladı: İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu arttı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Tekirdağ yönüne hareket eden sürücüler nedeniyle kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte özellikle Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı çevresinde araç trafiği gözle görülür şekilde arttı. Bazı noktalarda trafik akıcı seyrederken, yer yer hızın düştüğü ve araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Yoğunluğun artmasıyla birlikte sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorlanırken, özellikle kavşak ve bağlantı yollarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Denetimler artırıldı, sürücülere uyarı

Trafik yoğunluğu nedeniyle güvenlik önlemlerini artıran ekipler, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Yetkililer, aşırı hızdan kaçınılması, takip mesafesinin korunması ve hatalı sollama yapılmaması gerektiğini vurguladı. Bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 94 trafik ekibinin sahada görev yapacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

