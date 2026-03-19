Bayram trafiği Bolu geçişinde artmaya başladı

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluğunu artırmaya başladı.

3 günlük bayram tatili öncesinde arife günü yola çıkan sürücüler, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde öğle saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Otoyolun Köroğlu Rampaları geçişi İstanbul ve Ankara istikametlerinde trafiğin arttığı görüldü. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. Trafiğin akıcı yoğunluğu havadan dronla görüntülendi. Bolu geçişinde akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor. - BOLU

