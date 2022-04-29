Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
 - Güncelleme:

Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde Ramazan Bayramı öncesinde yören düzenlendi. tYörene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısını İbrahim Keskin, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ile Başkan Saygılı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara da hediyeler verdi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Şehit, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title