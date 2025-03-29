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Ramazan Bayramı Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunluğu

Ramazan Bayramı Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunluğu
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Ramazan Bayramı öncesinde Sultangazi Yayla Mezarlığı'na giden vatandaşlar, kabirleri ziyaret etmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dron ile havadan görüntülenen trafik yoğunluğu, vatandaşların mezarlık yolunda güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Mezarlıktaki uzun araç kuyrukları dron ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı öncesinde Sultangazi Yayla Mezarlığı'na giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Vatandaşların ziyaret için geldiği mezarlık yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruklarında ziyaretçilerin güvenli ulaşımını sağlamak için ise kontrolü trafik polisleri sağladı. Mezarlık yolunda güçlükle ilerleyen vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Araç yoğunluğu havadan görüntülendi

Öte yandan, bayramın ilk günü de mezarlık ziyaretlerinde benzer yoğunlukların yaşanabileceği öngörülürken, araçların oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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