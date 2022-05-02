Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı - Haberler

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Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı

Belediye Başkanı Emin Ersoy'un makamında meclis üyeleri ve belediye personelleri ile başlayan Ramazan Bayramı kutlama programı Kent Müzesi bahçesinde devam etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Emin Ersoy'un makamında meclis üyeleri ve belediye personelleri ile başlayan Ramazan Bayramı kutlama programı Kent Müzesi bahçesinde devam etti.

Müzedeki programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anlam ve önemini belirten konuşmalarda bulunarak katılımcıların bayramını tebrik ettiler. Daha sonra ilçe kaymakamı ve belediye başkanı ilçedeki şehit ailelerini ve huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramların kutladılar. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Enver ÖZDERİN, Emin Ersoy, Hisarcık, Yerel, Haberler

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