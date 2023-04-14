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Ramazan ayının son cuması Bursa Ulucami doldu taştı

Ramazan ayının son cuması Bursa Ulucami doldu taştı

Yerel Haberler

Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar camilere akın etti.

Ramazanın son cuma namazı feyzinden ve bereketinden yararlanmak isteyen Bursalılar camilere akın etti. Bursa Ulucami'nin içi ve dışı tamamen doldu.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Bursalılar son cuma namazında camilerde boş yer bırakmadı. Camilerin iç mekanları tamamen dolarken avlularda da vatandaşlar saf tuttu. İbadetlerini huşu içinde yapan vatandaşlar Ramazan ayının son cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşarken Ramazan ayını uğurluyor olmanın hüznünü yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cuma namazına Togg ile gelince vatandaşlar da büyük heyecan yaşadı. Avluda sergilenen Togg ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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