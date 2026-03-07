Haberler

Ramazan'da Veysel Karani Türbesi'ne ziyaretçi akını

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Restorasyonu tamamlanan türbe, özellikle sahur ve iftar saatlerinde yoğun ziyaretçi çekiyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, Siirt'in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılarak ibadete açılan Veysel Karani Türbesi'ne Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla özellikle sahur ve iftar saatleri öncesinde türbe çevresinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ederek manevi bir atmosfer yaşıyor. Ziyaretçiler, türbede hem dua ettiklerini hem de Ramazan'ın huzurunu hissettiklerini dile getirdi.

Bölge esnafı da ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederken, türbe çevresinde güvenlik ve düzenin sağlanması için yetkililer tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Veysel Karani Türbesi, özellikle Ramazan ayında daha fazla ziyaretçi ağırlayarak bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

