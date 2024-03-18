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Ramazan Ayına Özel Haşhaşlı Tahinli Pide Sandıklı'da Büyük İlgi Görüyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel yapılan haşhaşlı tahinli pide damak çatlatan lezzetinin yanında tok tutma özelliğinden dolayı büyük ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel yapılan haşhaşlı tahinli pide damak çatlatan lezzetinin yanında tok tutma özelliğinden dolayı büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayında iftar saatine yakın zamanlarda yapılan pideye ilçe halkı büyük ilgi gösteriyor. Ramazan ayında özel yapılan pidenin içerisine haşhaş, tahin ve sıvı yağ karışımı bir miktarda isteğe göre şeker katılıyor. Usta ellerde ince şekilde açılan hamur, tahin ve haşhaş karışımı ile karıştırılarak 4'e katlanıp yaklaşık 1.5 saat dinlenmeye bırakılıyor. Dinlendirilen hamur daha sonra pide ustaları tarafından açılarak fırına sürülüp pişiriliyor. 10 dakika taş fırında odun ateşinde pişirilen haşhaşlı tahinli pide vatandaşlar tarafından özellikle sahur yemeklerinde tok tutması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

Haşhaşlı tahinli pidenin yapılışını anlatan ekmek ustası Bayram Yılmaz, "Haşhaşlı tahinli pidemiz kara fırında piştiği için lezzetini odun ateşinden alıyor. 15 dakika piştikten sonra kabarıyor ve tel tel oluyor. İçindeki malzemeler haşhaş, tahin, şeker. İsteseniz ekstra yağ kullanabilirsiniz. En yoğun üretildiği zaman Ramazan Ayı. Açlığa dayanamıyorum diyorsanız sahurda haşhaşlı tahinli pide yiyebilirsiniz" dedi.

"Çoğu zaman siparişlere cevap veremiyoruz"

İşletme sahibi Mehmet Kokkokoğlu ise çoğu zaman sipariş taleplerini yoğunluktan dolayı karşılayamadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yapılışında un, isteğe bağlı şeker, isteğe bağlı tahin ve olmazsa olmaz haşhaş kullanılıyor. Hamura ile birlikte karılıyor. Bir müddet bekleniliyor. Daha sonra fırına sürülüp pişiriliyor. Müşterimiz memnun. Çoğu zaman siparişlere cevap veremiyoruz. Tel tel olan kaliteli bir ürün. Onun için kahvaltıda, sahurda çok yenen, çok aranan bir ürün." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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