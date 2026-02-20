Haberler

Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler doldu taştı

Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler doldu taştı
Güncelleme:
Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camilere akın ederek, tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu. Namaz sonrası vatandaşlar Ramazan'ın sevincini yaşadı ve hayırlı bir ay geçirmesi için dualar etti.

Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Özellikle Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii başta olmak üzere kent genelindeki camiler doldu taştı. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar, Ramazan ayının sevincini yaşadı. Vatandaşlar da, Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diledi. - KONYA

