Minik kalpler camide buluştu: Tepebaşı'nda maneviyat ve oyun bir arada

Tepebaşı İlçe Müftülüğü'ne bağlı Uluönder Fatih Camii'nde Ramazan ayının manevi atmosferi, çocukların neşesiyle güzelleşti.

Teravih namazının ardından İmam Hatip Yunus Gökçe ve Müezzin Kayyım Ahmet Çengel camiye gelen çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli oyunlar oynadı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de camiyle bağlarını güçlendirdi. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

