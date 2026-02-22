Haberler

Minik kalpler camide buluştu: Tepebaşı'nda maneviyat ve oyun bir arada

Minik kalpler camide buluştu: Tepebaşı'nda maneviyat ve oyun bir arada
Güncelleme:
Tepebaşı İlçe Müftülüğü'ne bağlı Uluönder Fatih Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar teravih namazının ardından oyunlar oynayarak cami ile bağlarını güçlendirdi.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü'ne bağlı Uluönder Fatih Camii'nde Ramazan ayının manevi atmosferi, çocukların neşesiyle güzelleşti.

Teravih namazının ardından İmam Hatip Yunus Gökçe ve Müezzin Kayyım Ahmet Çengel camiye gelen çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli oyunlar oynadı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de camiyle bağlarını güçlendirdi. Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

500

