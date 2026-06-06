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Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Rahmi Koç'a sert tepki

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İzmir’deki Amerikan Hastanesi açılışında Kürt kadınlarına hakaret ettiği iddia edilen Rahmi Koç’a Patnos Gazeteciler Cemiyeti’nden sert kınama.

İzmir'de gerçekleştirilen Amerikan Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, "Kürt kadın fıkrası" adı altında Kürt kadınlarına yönelik hakaret içeren ve Kürt halkını aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle iş insanı Rahmi Koç'a tepkiler sürüyor.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu ifadeleri sert bir dille kınayarak, etnik kimlikler üzerinden yapılan ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Başkan Yavuz açıklamasında, "Toplumun herhangi bir kesimini, özellikle de bir halkı ve kadınları hedef alan, onları küçük düşüren söylemler ne ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir ne de toplumsal vicdanda karşılık bulabilir. Kürt kadınlarına yönelik hakaret içeren ve Kürt halkını aşağılayan ifadeleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kürt halkının bu ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

"Toplumsal barışın güçlenmesi için herkese sorumluluk düşmektedir" diyen Yavuz, kamuoyunda tanınan kişilerin kullandıkları dile daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Patnos Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada tüm kesimleri karşılıklı saygı ve toplumsal hassasiyetlere uygun davranmaya davet etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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