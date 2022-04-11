"Radyoda Çocuk Var" projesinin temsilcilerinden İl Müdürü Akyol'a ziyaret - Haberler

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"Radyoda Çocuk Var" projesinin temsilcilerinden İl Müdürü Akyol'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Radyoda Çocuk Var' projesinin temsilcilerinden İl Müdürü Akyol'a ziyaret

Bilecik'te "Radyoda Çocuk Var" projesinin kurucu ve yürütücü öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te "Radyoda Çocuk Var" projesinin kurucu ve yürütücü öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret etti.

Amasya'dan Erzurum'a, Kocaali'den Kayseri'ye, İstanbul'dan Denizli'ye birçok ilden okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, "Radyoda Çocuk Var" adlı eTwinning projesinin Bilecik'teki kurucu ve yürütücü öğretmenleri Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret etti. Proje yürütücüleri; Bilecik Merkez Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Vehbi Şahan ve sınıf öğretmeni Şengül Arslan, okul öncesi öğretmeni Esra Örsel ile Aşağıköy İlkokulu Müdürü İsmail Kurt ve okul öncesi öğretmeni Bedriye Masat, İl Müdürü Akyol'a proje hakkında detaylı bilgiler verdiler. Öğretmenler projenin amacının radyoyu tanıtmak ve sevdirmek olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğretmenlere projelerinde başarılar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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