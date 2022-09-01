Radyo Tamircisi Bektaş; 'Nostaljiye geri dönüyoruz'

Muğla'nın Menteşe ilçesi Tarihi Arasta Çarşısı'nda 14 yaşından bu yana radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş, gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Muğla'da ve Ege Bölgesi'nde tek olan radyo tamircisi Bektaş, 53 yıldır mesleğini severek sürdürüyor. Ortaokulu terk ederek radyo tamirciliğine başlayan Bektaş, 5 yıl sonra kaset ve plakların tekrar çıkacağını söylüyor. Muğla'nın son radyo tamircisi Mustafa Bektaş, "1968 yılında bu işe başladım ve 53 yıldır mesleğe devam ediyorum. Maalesef mesleğimin geleceği yok. Artık çırakta yetiştiremiyoruz. Kaybolan meslekler içine giren bir gruptayız ve buna çok üzülüyoruz. Ege Bölgesi'nde benden yaşlı bu meslek ile ilgilenen kalmadı. Yıllar önce radyolar değerliydi, insanlarımız radyodan başka bir eğlencesi yoktu. Televizyon, Teyp ve benzeri cihazlar yoktu. Haberleri ve müzikleri radyodan dinlerlerdi. Artık radyolar kayboldu. Ama geri dönüşüm var bundan 5 veya 10 yıl sonra inşallah ömrümüz yeter ise bu kaset çalarlar geri dönecek" dedi. - MUĞLA