Üye Girişi
Haberi Paylaş

Radyo Başakşehir Programı Sarıyer'de yapıldı

Yerel Haberler

Radyo Başakşehir Programı Sarıyer'de yapıldı

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'in programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer İstinye Park Taksi Durağı'nın konuğu oldu.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'in programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer İstinye Park Taksi Durağı'nın konuğu oldu. Keyifli bir akşamın yaşandığı programda yarışan durak başkanı İrfan Sandıkçı, Onur Sakar'ın sorduğu 10 sorunun tamamına doğru cevap verdi.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Sarıyer'de İstinye Park Taksi Durağı'na misafir oldu. Muhabbet ve demli çay eşliğindeki keyifli sohbetin ardından Onur Sakar, durak başkanı İrfan Sandıkçı'yı soru yağmuruna tuttu. İstanbul'u durak durak gezen Sakar sordu, durak başkanı Sandıkçı tek tek cevapladı. Özellikle İstanbullu taksicilerin ilgiyle takip ettiği programda durak başkanı Sandıkçı, 10 sorunun tamamına doğru cevap verdi. Duraklar Yarışıyor'u severek takip ettiklerini belirten Sandıkçı, Radyo Başakşehir'in taksicilerin sesi olduğunu ve birçok taksici arkadaşının da programın müdavimi olduğunu söyledi. Sandıkçı, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na da teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstinye Park Başakşehir Sarıyer Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title