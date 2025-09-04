Protez İhtiyacı Olan 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Yardım Eli Uzandı

Antalya'da dar gelen protezini değiştiremediği için okula gidememe riski yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğuna yardım eli uzandı. İş adamı Dinçer Azaphan, protez ücretini karşıladığını sosyal medya hesabından duyururken, Özge Yıldırım ve babası da paylaştıkları video ile kendilerine destek olan aileye teşekkür etti.

Antalya'da 13 günlükken sol bacağını kaybeden ve babasının kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 12 yaşındaki Özge için beklenen destek geldi. Günler sonra başlayacak eğitim yılı öncesi protezi dar geldiği için okula gidememe tehlikesi yaşayan Özge için çok sayıda vatandaş aileye ulaşırken Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Dinçer Azaphan sosyal medya hesabından, "Az önce Özge kardeşimiz ve babasının videosunu izledim. Hemen yarın kalan eksik bütçenin tamamını kapatarak protez için yardımcı olacağız. Bundan sonraki hayatında Özge kızımızın yüzü inşallah hep gülsün" paylaşımı yaparak, baba Ali İhsan Yıldırım ve kızı Özge'nin teşekkür mesajını da paylaştı.

Baba kızdan teşekkür mesajı

Baba kızın Azaphan'ın desteğine karşılık gönderdiği videoda ise, "Dinçer abi bize yardımın ulaştı, çok teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA