Ortaca'daki Hıristiyanlar Paskalya Yortusu'nu Kutladı

Anadolu Protestan Kiliseleri Derneği Ortaca Temsilciliği, Paskalya Yortusu'nu dualar ve ilahiler eşliğinde kutlayarak Hz. İsa'nın dirilişini andı. Kilise Pastörü Levent Kınran, etkinliğin önemine değinerek, tüm inançlara eşit yaklaşan bir ortamda Paskalya Bayramı'nı kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kilise Pastörü Levent Kınran, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Şehrimizde çok sayıda Hristiyan yabancı insanlar yaşıyor. Onlarla birlikte Paskalya Bayramımızı kutladık. İbadet için kullandığımız yer küçük ama 20 kişilik yerde, 50 kişiden fazla insan ibadet ettik. Yine de mutluyuz. Bu güzel şehirde, tüm inançlara eşit yaklaşan ülkemizin güvencesi altında, İsa Mesih'in uğrumuza çarmıha gerilmesi ve dirilmesini kutlayabildik."

Paskalya bizim için çok önemlidir. Bizim inancımıza göre İsa Mesih henüz çarmıha gerilmezden günler, haftalar önce çarmıha gerileceğini söylemiştir. Tanrı onu cezalandırdığı için değil, biz insanları sevdiği için, bizim çekmemiz gereken cezayı kendi üzerine almıştır. Bu yüzden onun dirilişi bizim için bayramdır. Tanrı'nın tüm dünyaya huzur, esenlik, bereket vermesini diliyoruz."

Kaynak: ANKA
