İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, hastanede aldığı tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Vefatı, öğrencileri ve meslektaşları arasında derin bir üzüntü yarattı. Resmi tören, 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Bozdağlıoğlu hayatını kaybetti. Bozdağlıoğlu'nun vefat haberi hem öğrencileri hem de meslektaşları arasında büyük üzüntüye boğdu. Uzun yıllar boyunca ADÜ'de görev yapan, fakülte bünyesinde bölüm başkanlığı ve dekan vekilliği görevlerini de üstlenen Bozdağlıoğlu için 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00'da Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda resmi tören düzenleneceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.