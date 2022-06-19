Prof. Dr. Şahin, Elon Musk'ın paylaştığı karikatür hakkında konuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Prof. Dr. Şahin, Elon Musk'ın paylaştığı karikatür hakkında konuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Prof. Dr. Şahin, Elon Musk'ın paylaştığı karikatür hakkında konuştu

Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında konuşan Prof. Dr. Haşim Şahin, "Açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı" dedi.

Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında konuşan Prof. Dr. Haşim Şahin, "Açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı" dedi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Haşim Şahin, Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında bir televizyon kanalında konuştu. Açık unutulan kapı efsanesinin uzun yıllardan beri batı dünyasında dile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Özellikle batı dünyasında edebiyatta, açık unutulan kapı efsanesi Stefan Zweig'dan beri dile getirilir. Bunun karşılığı İstanbul'un Fethini küçümsemek, hem İslam hem de Türk tarihi açısından İstanbul'un Fethini daha küçültmek. Tabii ki bunu hafife almak, açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı. Güçlü surlarla çevrilen İstanbul 4 gün süren bir kuşatma neticesinde alındı" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Haşim Şahin Elon Musk İstanbul Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title