Prof. Dr. Şahin, Elon Musk'ın paylaştığı karikatür hakkında konuştu

Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında konuşan Prof. Dr. Haşim Şahin, "Açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı" dedi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Haşim Şahin, Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür hakkında bir televizyon kanalında konuştu. Açık unutulan kapı efsanesinin uzun yıllardan beri batı dünyasında dile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Özellikle batı dünyasında edebiyatta, açık unutulan kapı efsanesi Stefan Zweig'dan beri dile getirilir. Bunun karşılığı İstanbul'un Fethini küçümsemek, hem İslam hem de Türk tarihi açısından İstanbul'un Fethini daha küçültmek. Tabii ki bunu hafife almak, açık unutulan kapıdan Türklerin girdiğini söylemek komik ve tarih bilmemekten kaynaklı. Güçlü surlarla çevrilen İstanbul 4 gün süren bir kuşatma neticesinde alındı" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel