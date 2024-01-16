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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri Diyarbakır'da düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri programını düzenledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Gönül Sohbetleri" programı düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın hazırladığı kültür-sanat ocak programı çerçevesinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Diyarbakırlılarla buluştu. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dinleyicilerden Zeynep Yaşar, Hatipoğlu'nu yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yaşar, "Biz ondan çok memnunuz. Onu çok seviyoruz. Memleketlimizdir. Allah'ı ve dini çok güzel anlatıyor. Bu etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İyi ki böyle etkinlikler yapıyorlar" dedi.

Programda, Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu Nihat Hatipoğlu'na plaket ve çiçek takdimi yaptı. Etkinlik, katılımcılarla birlikte yapılan dualar ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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