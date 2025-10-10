Haberler

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na özel ödül

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na özel ödül
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na "İlme ve talebeye hizmet" ödülü verildi.

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'na "İlme ve talebeye hizmet" ödülü verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Açılış Töreninde, 2025 Yılı Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "İlme ve Talebeye Hizmet" kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel ödülünü alan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı ve Bayburt İlahiyat Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun böylesine özel bir ödül alması Atatürk Üniversitesi camiasında da sevinçle karşılandı.

Atatürk Üniversitesi'nce yapılan paylaşımda, "Merkezi İstanbul'da bulunan İslam Alimleri Vakfı Başkanlığını halen yürütmekte olan ve uluslararası ilmi faaliyetlerini sürdüren kıymetli Hocamıza sağlıklı, bereketli ve uzun ömür temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
