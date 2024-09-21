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Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Annesi Elif Karataş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın Annesi Elif Karataş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te sevenleri tarafından defnedildi. Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden Karataş, annesinin cenaze törenine Karabük Valisi ve birçok önemli isim katıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş'ın naaşı sevenleri tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'ne getirilirken, Mustafa Karataş burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karataş'ın cenazesi Karabük köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökçek, KARDEMİR Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ve sevenleri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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