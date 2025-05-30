Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatih Sultan Mehmed'i gençlere örnek gösterdi

Türk Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, Eskişehir Türk Ocağı'nda "Fetih ve Fatih: Bir Cihan Devletinin İnşası" başlıklı bir konuşmasında, Fatih Sultan Mehmed'in örnek alınmasını tavsiye etti.

Sözlerine, Fatih Sultan Mehmed'i rahmetle anarak başlayan Prof. Dr. Mehmet Öz, önce kısaca Fatih'in yetişmesi, ilk saltanat deneyiminin üzerindeki etkileri ve İstanbul'u fethetme düşüncesinin arkasındaki siyasi, stratejik ve dini-manevi etkenler üzerinde durdu. Fetih ve sonrası hakkında tarihi bilgiler veren Öz, Fatih'in ve fethin yeni kuşaklar için anlamı üzerinde durdu. Prof. Dr. Mehmet Öz, onun kendisini iyi yetiştirmesi, dünyaya açık olması, hedeflerinden vaz geçmeyen azimli karakterinin örnek alınmasını tavsiye etti.

Daha sonra dinleyicilerin sorularını cevaplayan Öz, Türk Ocaklarının gençliğe verdiği önemi vurguladı ve bu çerçevede Eskişehir Şubesinin yürüttüğü faaliyetlerden de övgüyle bahsetti.

Büyük bir ilgili topluluğun takip ettiği toplantının sonunda sorulan çok sayıdaki soru ve cevaplardan sonra Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın hediye takdimi ile gece sona erdi. - ESKİŞEHİR