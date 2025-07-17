Prof. Dr. Kemal Şenocak AFSÜ Rektör Vekili Olarak Göreve Başladı

Prof. Dr. Kemal Şenocak AFSÜ Rektör Vekili Olarak Göreve Başladı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak, AFSÜ Rektör Vekili olarak göreve atandı. Bu atama, önceki Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesiyken Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak göreve başladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektör Vekili olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak görevlendirildi. Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanması üzerine YÖK tarafından AFSÜ Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak göreve başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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