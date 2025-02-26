Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, TARD Başkanlığı'na seçildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, yüksek katılımla İstanbul'da gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Başkanlığı'na seçildi. Gece geç saatlere kadar süren oy sayım ve tasnifi sonucunda Prof. Dr. Karamehmet Yıldız'ın oyların yüzde 81.4'ünü alarak, yüksek bir oy oranıyla seçildiği ilan edildi.

TARD, 1956 yılında kurulan ve 5 bine yakın üyesi bulunan, ulusal ve uluslararası platformda Türk anestezi uzmanlarını aktif temsil yetkisine ve yeterliliğine haiz, köklü geleneklere sahip bir meslek örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Ankara'nın doğusundan, Anadolu'dan ilk TARD Başkanı olan Prof. Dr. Karamehmet Yıldız; hedefinin tüm Türk anestezi camiasının birlik ve beraberliğini sürdürerek, derneğin bilimsel faaliyetlerini ülke sathına yaymak ve anestezi biliminin gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Yıldız, ayrıca meslektaşlarının hak ve menfaatlerini korumak, uluslararası bilim arenasında ve merkezi Avrupa ve Amerika'da bulunan kurumlar nezdinde Türkiye'yi ve Türk anesteziyologlarını en yüksek nitelikte temsil etmenin de amaçları arasında olduğunu belirtti. - KAYSERİ