Haberler

İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresi dronla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresinde cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Ortaylı'nın cenaze namazı ikindi namazının ardından kılınacak.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresinde hazırlık çalışmaları sürüyor. Ortaylı'nın defnedileceği hazire dronla görüntülendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye'nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı için İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreni öncesi hazırlıklar devam ediyor. Ortaylı için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde yapıldı. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Fatih Camii haziresinde toprağa verilecek.

Defin işleminin gerçekleştirileceği Fatih Camii haziresinde hazırlık çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri nedeniyle basın mensupları ve vatandaşların alana girişine izin verilmiyor. Tarihi hazirede sürdürülen çalışmalar ve mezar alanındaki düzenlemeler havadan görüntülendi.

Fatih Camii haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin kabirlerinin bulunduğu tarihi bir alan olarak biliniyor. Hazirede Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin yanı sıra birçok devlet adamı ve tarihçinin kabri yer alıyor. Ortaylı'nın da burada, hocası olan ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın yanına defnedilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

