Prof. Dr. Akın Turgut Hayatını Kaybetti

Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Akın Turgut için görev yaptığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taziye mesajı yayınlandı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Turgut, ani şekilde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Görev yaptığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, profesörün ani ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşadığımız merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, öğrencileri ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Değerli hocamızı, üniversitemiz ve bilim dünyasına yapmış olduğu kıymetli katkılarından dolayı her zaman şükranla anacağız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR