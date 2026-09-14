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Pozantı’da yeni jandarma karakolunun temeli atıldı

Pozantı’da yeni jandarma karakolunun temeli atıldı
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Adana’nın Pozantı ilçesine yapılacak yeni Jandarma Karakol Komutanlığı binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesine yapılacak yeni Jandarma Karakol Komutanlığı binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde, Jandarma Genel Komutanlığı İstihkam Birliği tarafından yapılacak yeni karakol binasının temel atma çalışmaları başladı. Akçatekir Gişeleri yanında bulunan eski Bölge Trafik alanında inşa edilecek karakol binasının 920 metrekare büyüklüğünde ve iki katlı olarak yapılacağı belirtildi.

Bölgenin güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern şartlarda yürütülmesine katkı sağlaması beklenen yeni karakol binasının, çalışmaların başlamasının ardından yaklaşık 7 ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 30 mikser betonun döküldüğü yeni karakol binasının temel atma törenine Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muhammet Okur ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Musa Yabacı katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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