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Posof'ta Polis haftası etkinliği

Posof'ta Polis haftası etkinliği
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Ardahan'ın Posof ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlit programı düzenlendi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlit programı düzenlendi.

Merkez Camii'nde düzenlenen programda Kuran-ı kerim tilaveti, ilahi ve salavatı şeriflerin okunmasının ardından dualar edildi. Camide toplanan cemaat emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik görevlileri ve şehitler için dua etti.

Çok sayıda polisin katıldığı cuma namazından sonra emniyet görevlileri tarafından cemaate lokum ikram edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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