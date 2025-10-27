Haberler

Posof'ta Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Posof'ta Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen hayır çarşısında, yöresel yemekler ve tatlılar satıldı, Gazze'ye yardım toplamak için kumbaralar kuruldu. Etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, velililer ve öğretmenler katıldı.

Hayır çarşısında vatandaşlar tarafından yapılan Posof'a ait yöresel yemekler ve tatlıların satışının dışında kurulan kumbarada nakdi yardım toplandı.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar yaptığı açıklamada, "Yıllardır zulüm altında olan Gazze'li kardeşlerimize yardım edebilmek adına böyle bir etkinliği düzenledik" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.