Posof'ta Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen hayır çarşısında, yöresel yemekler ve tatlılar satıldı, Gazze'ye yardım toplamak için kumbaralar kuruldu. Etkinliğe ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.
Posof İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, velililer ve öğretmenler katıldı.
Hayır çarşısında vatandaşlar tarafından yapılan Posof'a ait yöresel yemekler ve tatlıların satışının dışında kurulan kumbarada nakdi yardım toplandı.
Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar yaptığı açıklamada, "Yıllardır zulüm altında olan Gazze'li kardeşlerimize yardım edebilmek adına böyle bir etkinliği düzenledik" dedi. - ARDAHAN
