Posof'ta Gazze İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler, velililer ve öğretmenler katıldı.

Hayır çarşısında vatandaşlar tarafından yapılan Posof'a ait yöresel yemekler ve tatlıların satışının dışında kurulan kumbarada nakdi yardım toplandı.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar yaptığı açıklamada, "Yıllardır zulüm altında olan Gazze'li kardeşlerimize yardım edebilmek adına böyle bir etkinliği düzenledik" dedi. - ARDAHAN