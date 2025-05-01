Posof Öğrencilerine Hemşehrilerinden Bilgisayar Desteği
Almanya Stuttgart Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Posof’taki öğrenciler için yeni bilgisayarlar temin ederek okulun bilişim sınıfını modernize etti. Öğrenciler ve okul idaresi, destek için gurbetteki hayırseverlere teşekkür etti.
Almanya Stuttgart Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Posof'taki öğrenciler için bilgisayar desteği sağlandı.
Stuttgart'ta yaşayan Posoflular doğdukları toprakları unutmadı. Gurbette yaşayan hayırseverler gönderdikleri para ile Posof Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi bilişim sınıfındaki eski bilgisayarlar yerine yenileri alınarak okul ve öğrenciler daha güzel bir imkana kavuşturuldu.
Okul idaresi ve öğrenciler verilen destekten dolayı gurbetteki hemşerilerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel