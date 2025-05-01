Posof Öğrencilerine Hemşehrilerinden Bilgisayar Desteği

Almanya Stuttgart Posof Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Posof'taki öğrenciler için bilgisayar desteği sağlandı.

Stuttgart'ta yaşayan Posoflular doğdukları toprakları unutmadı. Gurbette yaşayan hayırseverler gönderdikleri para ile Posof Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi bilişim sınıfındaki eski bilgisayarlar yerine yenileri alınarak okul ve öğrenciler daha güzel bir imkana kavuşturuldu.

Okul idaresi ve öğrenciler verilen destekten dolayı gurbetteki hemşerilerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN