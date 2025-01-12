Porsuk Çayı'ndan Su Samuru Görüntülendi
Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan çıkan iri su samuru, vatandaşların tedirgin olmasına neden olurken, görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Porsuk Çayı'ndan çıkan su samuru görüntülendi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndan çıkan su samuru, görenleri tedirgin ederken, videosu sosyal medyada çok kez paylaşıldı.
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Porsuk Çayı'ndan su samuru çıktı. İri görüntüsüyle Porsuk Çayı kenarında gezen su samuru, görenleri tedirgin etti. Su samurunu gören bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok kez paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Yerel