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Polonya'dan ilk yardım tırı Türkiye'ye yola çıktı

Yerel Haberler

Polonya'dan ilk yardım tırı Türkiye'ye yola çıktı

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından yurtdışında seferberlik başlatan Türk vatandaşlarının yardımlarını içeren tırlar Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından yurtdışında seferberlik başlatan Türk vatandaşlarının yardımlarını içeren tırlar Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından dünyanın farklı noktalarında yardım kampanyaları başlatıldı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da yardım kampanyalarına büyük katılım gösterirken Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği himayesinde başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Depremzedelere dayanışma gösteren Polonya'daki Türk vatandaşlarının yardım malzemelerini taşıyan ilk tır Varşova'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, toplanan yardımlar için tüm bağışçılara teşekkür etti. Yardımların hazırlanması sırasında görev alan Polonya Türk İş İnsanları Derneği (POTİAD), Türkiye Polonya Kültür ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) ve tüm vatandaşlarımıza minnettar olduğunu belirten Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, ilerleyen günlerde Polonya'nın Wroclaw, Poznan, Gdansk gibi diğer büyükşehirlerden de yardım tırlarının kalkacağı bilgisini paylaştı. Polonya'daki Türk topluluğunun bundan sonra da elinden geldiğince yardıma devam edeceğini bildirdi. - VARŞOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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