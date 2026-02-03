Haberler

Polonya'da MSB çalışanına casusluktan gözaltı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, yabancı devlet adına casusluk yaptığı şüphesiyle uzun yıllardır görev yapan bir çalışanının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin Bakanlık binasında gerçekleştirilirken, çalışanın sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Polonya Askeri Karşı İstihbarat Servisi (SKW) görevlileri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı işleminin Bakanlık binasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada gözaltına alınan çalışanın Ulusal Savcılık Askeri İşler Dairesi'nde sorguda olduğu ifade edildi. İsmi açıklanmayan şahsın Savunma Planlama ve Strateji Departmanı'nda orta kademede bir pozisyonda görev yaptığı, uzun süredir görevlilerin takibinde bulunduğu kaydedildi. Şahsın tüm faaliyetlerinin SKW görevlileri tarafından ayrıntılı şekilde analiz edilip belgelendiği, toplanan delillerin ise son derece önemli olduğu aktarıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
