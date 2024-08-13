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Polonya, Boeing'den 10 Milyar Dolarlık Helikopter Alımı Yapacak

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Polonya, ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'den 96 adet AH-64E Apache Guardian helikopteri satın alacak. Anlaşma, helikopter tedarikinin yanı sıra lojistik ve eğitim paketini de içeriyor.

Polonya, ABD'li havacılık şirketi Boeing'den 10 milyar dolara 96 adet AH-64E Apache Guardian helikopteri satın alacak.

Polonya, ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'den 96 adet AH-64E Apache Guardian helikopteri satın alacak. Helikopter tedarikinin yanı sıra lojistik ve eğitim paketini de içeren anlaşma Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından imzalandı. Inowroclaw kentindeki Kara Kuvvetleri 1. Hava Tugayı'ndaki imza töreninde konuşan Kosiniak-Kamysz, söz konusu anlaşmanın dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.

Söz konusu satın alımın ordunun donatımı ve dönüşümünde çığır açıcı nitelikte olduğunu vurgulayan Kosiniak-Kamysz, "Bu anlaşma bir dönüm noktası. Havacılığın, hava kuvvetlerinin çehresini değiştirecek, Polonya ordusunun işleyiş çehresini değiştirecek bir anlaşma" dedi.

Helikopterlerin yanı sıra mürettebat ve yer personelinin eğitimi, simülatör, mühimmat, yedek parça ve bakım ekipmanı tedarikini de kapsayacak anlaşmanın değeri 10 milyar dolar olarak açıklandı. AH-64E Apache Guardian helikopterleri halen Polonya ordusunda görev yapan Sovyetler Birliği yapımı Mi-24'lerin yerini alacak. Pilot ve silah operatöründen oluşan çift kişilik mürettebatın kullandığı AH-64E Apache Guardian helikopterleri, ABD ordusunun yanı sıra İngiltere, Hollanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Avustralya, İsrail, Kuveyt'in envanterinde de yer alıyor. Yakıt ve mühimmatla birlikte 10,4 ton ağırlığa sahip olan, hızı saatte 300 kilometre, menzili ise yaklaşık 500 kilometre olan helikopter dakikada 650 adet mermi ateşleyebiliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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