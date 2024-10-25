Üye Girişi
Haberler

Polisten Kaçan Motosikletli, Muhabiri Tehdit Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletli bir sürücü, trafik polisinden kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamayarak ceza aldı. Olay esnasında motosiklette yolcu olarak bulunan genç, muhabiri tehdit etti.

Motosikletli ceza yememek için polisten kaçtı, yolcusu muhabire tehditler savurdu

Kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletli trafik polisinden kaçamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletlinin polisten kaçma girişimi başarısız oldu. Araçta yine kasksız bir şekilde yolcu olarak bulunan şahıs ise, olayla ilgili polisten bilgi alan ve fotoğraf çeken İhlas Haber Ajansı muhabirini, "Dayak atarım sana, yemin ederim döverim" diyerek tehdit etti.

Olay, dün saat 15.40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik polisinin peşine düştüğü kasksız ve plakasız bir motosikletli, araç girişinin yasak olduğu Adalar Bulvarı üzerinden kaçmayı denedi. Bu esnada hız yaparak vatandaşları tehlikeye atan sürücü, motosikletli trafik polisinin kendisine yetiştiğini görünce aracını sağa çekti. Polisin kaçmaması için uyardığı sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'nda bulunan ekip otomobilinin yanına götürüldü.

Ehliyetsiz motosikletliye polis ekiplerince ceza yazıldı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye hem ehliyeti olmaması hem de plaka takmaması nedeniyle ceza yazıldı. Trafik denetimlerini sürdüren ekipler, 18 yaşını geçen vatandaşların araç kullanmak için ehliyet alması gerektiğine dikkat çekti.

Polisten kaçan motosikletlinin yolcusu basın mensubunu dövmekle tehdit etti

Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç bir erkek şahıs da o esnada haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı muhabirini tehdit etti. Şahıs, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabire, "Dayak atarım sana" ifadesini kullandı. Muhabirin basın mensubu olduğunu ve işini yaptığını belirterek personel kartını göstermesine rağmen tehditler savuran şahıs, polis ekiplerine de, "Abi söyle çekmesin, yemin ederim döverim" dedi.

Polisten Kaçan Motosikletli, Muhabiri Tehdit Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel

Motosiklet Eskişehir Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Hukuk Yerel Yaşam Polis

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.