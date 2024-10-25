Polisten Kaçan Motosikletli, Muhabiri Tehdit Etti

Motosikletli ceza yememek için polisten kaçtı, yolcusu muhabire tehditler savurdu

Kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletli trafik polisinden kaçamadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosikletlinin polisten kaçma girişimi başarısız oldu. Araçta yine kasksız bir şekilde yolcu olarak bulunan şahıs ise, olayla ilgili polisten bilgi alan ve fotoğraf çeken İhlas Haber Ajansı muhabirini, "Dayak atarım sana, yemin ederim döverim" diyerek tehdit etti.

Olay, dün saat 15.40 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik polisinin peşine düştüğü kasksız ve plakasız bir motosikletli, araç girişinin yasak olduğu Adalar Bulvarı üzerinden kaçmayı denedi. Bu esnada hız yaparak vatandaşları tehlikeye atan sürücü, motosikletli trafik polisinin kendisine yetiştiğini görünce aracını sağa çekti. Polisin kaçmaması için uyardığı sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'nda bulunan ekip otomobilinin yanına götürüldü.

Ehliyetsiz motosikletliye polis ekiplerince ceza yazıldı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye hem ehliyeti olmaması hem de plaka takmaması nedeniyle ceza yazıldı. Trafik denetimlerini sürdüren ekipler, 18 yaşını geçen vatandaşların araç kullanmak için ehliyet alması gerektiğine dikkat çekti.

Polisten kaçan motosikletlinin yolcusu basın mensubunu dövmekle tehdit etti

Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç bir erkek şahıs da o esnada haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı muhabirini tehdit etti. Şahıs, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabire, "Dayak atarım sana" ifadesini kullandı. Muhabirin basın mensubu olduğunu ve işini yaptığını belirterek personel kartını göstermesine rağmen tehditler savuran şahıs, polis ekiplerine de, "Abi söyle çekmesin, yemin ederim döverim" dedi.