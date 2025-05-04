Polisten Çocuklara Eğlenceli Sürpriz: Oyun Merkezine Götürüldüler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis memurları, ziyaret ettikleri anaokulu öğrencilerinin oyun merkezine gitme hayalini gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulunu ziyaret eden polis memurları, çocukların oyun merkezine gitme hayalini gerçekleştirdi.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik biriminde görev yapan polisler, hafta içinde Halime Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen polisler, kendilerine bir talepleri olup olmadığını sordu. Hayatlarında hiç oyun merkezine gitmediklerini söyleyen çocuklar, polislerden kendilerini oyun merkezine götürmelerini istedi. Oyun merkezine giden çocuklar gönüllerince eğlendi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel