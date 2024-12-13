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Polislerin hayrına camii cemaati ve öğrencilere ikramda

Polislerin hayrına camii cemaati ve öğrencilere ikramda
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Çaycuma Seka Site Camii'nde Cuma namazı çıkışında cemaat ve öğrenciler için düzenlenen ikramlar, toplumsal dayanışma ve vefa duygusunu pekiştirmeye devam ediyor.

Çaycuma Seka Site Camii'nde Cuma namazı çıkışında cemaat ve öğrenciler için düzenlenen ikramlar, toplumsal dayanışma ve vefa duygusunu pekiştirmeye devam ediyor.

Bu hafta camide 500 kişilik çorba, İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde ve İmam Hatip Ortaokulu mescidinde ise toplamda 300 simit dağıtıldı. İkramlar, 23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz ile Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve vefat eden Polis Memuru Cavit Gümüş'ün hayrına gerçekleştirildi.

Etkinlikte, ilçede görev yapan emniyet mensupları, camii cemaatine ve öğrencilere kendi elleriyle ikramlarda bulundu. Yapılan açıklamada polislerin, toplum huzurunu ve güvenliğini sağlamak için cesaretle görev yaptığı vurgulanarak, "Polislerimiz toplumun sessiz kahramanları, adaletin simgesi ve karanlıkta ışık olan fedakar yüreklerdir. Onların özverisiyle huzur içinde yaşıyoruz ve onlara minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Çaycuma Seka Site Camii Derneği'nden yapılan açıklamada, Şehit Polis Şeyda Yılmaz ve Merhum Polis Memuru Cavit Gümüş şahsında tüm şehit polislere Allah'tan rahmet dilenirken, kahraman gaziler ve görevdeki polis memurlarına teşekkür edildi.

Cami derneği yetkilileri, bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu belirterek, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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