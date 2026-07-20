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Trafik polislerinden işitme engelli kardeşlere yürek ısıtan sürpriz

Trafik polislerinden işitme engelli kardeşlere yürek ısıtan sürpriz
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Edirne'de trafik uygulamasında durdurulan işitme engelli Yamaç ve Yaman kardeşler, polis ekiplerince ekip aracına alınarak siren, ışık ve telsiz kullanımını öğrendi. Duygu dolu anlar yaşayan kardeşler, polis yeleği giydirilerek mutlu edildi.

Edirne'de trafik uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde bulunan işitme engelli kardeşler, trafik polislerinin sürpriziyle unutamayacakları bir gün yaşadı. Polis yeleği giydirilen çocuklar, ekip otosuna bindirilerek siren, ışık sistemi ve telsizin nasıl kullanıldığını öğrenirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri trafik uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan işitme engelli kardeşler Yamaç ve Yaman'ı fark eden ekipler, rutin denetimin ardından çocuklar için anlamlı bir sürpriz hazırladı. Polisler, iki kardeşe polis yeleği giydirerek ekip aracına aldı. Çocuklara ekip otosundaki siren ve ışık sistemleri tanıtılırken, telsiz ile araç kumandası da kullanmaları için verildi. Polis aracını yakından inceleme fırsatı bulan Yamaç ve Yaman, büyük mutluluk yaşarken, ekipler de çocuklarla yakından ilgilenerek onlara polislik mesleğini anlattı.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, polis ekiplerinin çocuklara gösterdiği ilgi ve sevgi çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Çocukların annesi ise yaşadığı duyguyu gizleyemedi. Polis ekiplerinin sergilediği örnek davranış, hem Yamaç ve Yaman'ın yüzünü güldürdü hem de vatandaşların gönlünü kazandı.

"Her çocuğun polis sevgisiyle büyümesini istiyorum"

Anne Funda Uzun, çocuklarına gösterilen ilgi ve sevgiden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuklarımın polisler tarafından bu kadar güzel karşılanması ve sevgiyle yaklaşılması bizi çok mutlu etti. Her çocuğun polis sevgisiyle büyümesini, polislerimizle bu şekilde güzel anılar biriktirmesini isterim. Polislerimize bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. İnşallah polislerimize saygılı, vatanını ve milletini seven çocuklar yetişir" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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