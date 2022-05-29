Polisler bahar şenliğinde stres attı - Haberler

Tokat'ta düzenlenen bahar şenliğinde polisler stres attı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şenliğe polis memurları ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Güneşli havada yapılan programda çocuklar düzenlenen aktivitelerde gönüllerince eğlendi. Babaları ile uçurtma yapan çocuklar, farklı bir gün geçirmenin heyecanını yaşadı. Piknik havasında düzenlenen bahar şenliklerine katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Halat yarışması çekişmeli geçti

Polis memurları da halat çekme yarışında büyük heyecan yaşadı. 15 takımın katıldığı yarışma yoğun ilgi gördü. Özel Hareket polislerinin oluşturduğu ekip yarışmanın birincisi olurken, Çevik Kuvvet ikinci, Karşıyaka Polis Merkezi ekipleri üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa, madalya ve ödüllerini Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan takdim etti.

Vali Hatipoğlu, etkinlikte emeği geçenleri yürekten kutladığını belirterek, "Emniyet teşkilatımız 7/24 sürekli olarak görevinin bilinci içerisinde fedakarca, hayatını ortaya koyarak çalışıyor. Tokat'a hizmet eden bu arkadaşlarımızı il emniyet müdürümüzün güzel bir çabasıyla birlikte ailelerle, çocuklarıyla birlikte bir piknikte buluşturdu. Bu anlamda hem çocuklarımızın, hem ailelerinin kaynaşmalarını, birlik ve beraberlik içerisinde bir moral depolanmalarına imkan verdi. Bu anlamda başta emniyet müdürümüzü ve ekibini yürekten kutluyorum" dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel