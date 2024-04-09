Denizli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılına özel iftar programı düzenlendi

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yılına özel Polisevi'nde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehit ve Gazi ailelerinin de katıldığı iftar programı düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale ilçesi Üniversite Caddesi'nde bulunan Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu Kuruluş Yılı'na özel iftar programı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Garnizon Komutanı Vekili Tamer Karayay, Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Yakınları ile Polisevi'nde gerçekleştirilen iftar programında bir araya geldi. - DENİZLİ