Polis teşkilatının 180. yılı kutlandı

Türk Polis teşkilatının 180. yıl kutlamaları çerçevesinde Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerle Vali Selçuk Aslan bir araya geldi. Burada polislerin haftasını kutlayan Selçuk Aslan, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakarca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE