İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Polis teşkilatının 180. yılı kutlandı

Polis teşkilatının 180. yılı kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis teşkilatının 180. yıl kutlamaları çerçevesinde Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis teşkilatının 180. yıl kutlamaları çerçevesinde Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerle Vali Selçuk Aslan bir araya geldi. Burada polislerin haftasını kutlayan Selçuk Aslan, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakarca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.