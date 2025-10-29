Polis tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı klipi izleyenleri duygulandırdı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı klipte, 32 yıllık görevine veda eden polis memurunun duygusal anları duygulandırdı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı eşliğinde paylaşılan klipte, emekliliğe ayrılan bir polis memurunun duygusal vedası yer aldı. Emekli polis memuru klipte, "Bugün 32 yıllık şerefli bir göreve veda ediyorum. Bugün bu kutsal üniformanın son düğmesini ilikliyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. O son selamı verirken ardımda bıraktığım her bir mesai arkadaşıma, şehitlerimize, uğruna mücadele ettiğim bu aziz topraklara minnettarım" sözleriyle duygularını dile getirdi. Klipte, yıllarını emniyet teşkilatına adayan polisin son görev selamını verdikten sonra Tokat manzarasına karşı Türk bayrağını mesai arkadaşına teslim ettiği anlar yer aldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve emniyet mensuplarının vatan sevgisini yansıttığı için büyük beğeni topladı. - TOKAT