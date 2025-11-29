Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Gazi Olduğu Cizre'yi Ziyaret Etti

Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, 1994'te gazi olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesini gezdi.

Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte o anların yaşandığı yeri ararken, sokaklarda değişime rağmen yolu bir Cizreli vatandaşla kesişti. Vatandaş, o dönem başkomiser olan Hayal'i tanıyarak çatışmanın yaşandığı noktayı gösterdi. - ŞIRNAK