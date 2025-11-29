Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Gazi Olduğu Cizre'yi Ziyaret Etti
Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, 1994'te gazi olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret etti. Hayal, o dönemdeki çatışma anlarını hatırlatan sokaklarda bir Cizreli vatandaşla karşılaştı.
Polis Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte o anların yaşandığı yeri ararken, sokaklarda değişime rağmen yolu bir Cizreli vatandaşla kesişti. Vatandaş, o dönem başkomiser olan Hayal'i tanıyarak çatışmanın yaşandığı noktayı gösterdi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel