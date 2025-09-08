Polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili Vali Aksoy'dan taziye mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir'de 2 polisin şehit olduğu ve 1 polisin ağır yaralandığı polis merkezi saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yaşanan üzücü olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR