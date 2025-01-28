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Polis Memurundan Yaşlı Kadına Yardım

Polis Memurundan Yaşlı Kadına Yardım
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Hatay'da yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına bir polis memurunun yardım etmesi kameralara yansıdı. Dörtyol ilçesinde gerçekleşen olayda, polis memuru yaşlı kadının güvenli bir şekilde karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Hatay'da yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına polis memurunun yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde polis memuru, yolun karşısına geçmekte güçlük çeken yaşlı kadını fark ederek harekete geçti. Yaşlı kadın, akan trafikte polisin yardımıyla karşıya geçti. Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği yürek ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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