Polis Memurundan Yaşlı Kadına Yardım

Hatay'da yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadına polis memurunun yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde polis memuru, yolun karşısına geçmekte güçlük çeken yaşlı kadını fark ederek harekete geçti. Yaşlı kadın, akan trafikte polisin yardımıyla karşıya geçti. Polis memurunun yaşlı kadına yardım ettiği yürek ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY