Şehit Polis Fatih Kılbey Anıldı

Hatay'da şehit polis memuru Fatih Kılbey, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Polis memuru Fatih Kılbey, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı sırada 2015 yılında ekip otosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Kılbey için kabrinin bulunduğu Antakya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehit Kılbey'in meslektaşları ve ailesinin katıldığı programda kabri başında Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı