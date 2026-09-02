Haberler

Şehit Polis Fatih Kılbey Anıldı

Şehit Polis Fatih Kılbey Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da şehit polis memuru Fatih Kılbey, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Hatay'da şehit polis memuru Fatih Kılbey, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Polis memuru Fatih Kılbey, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı sırada 2015 yılında ekip otosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Kılbey için kabrinin bulunduğu Antakya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Şehit Kılbey'in meslektaşları ve ailesinin katıldığı programda kabri başında Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Dev yat Türkiye'de! Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay

Sahibi ayrı değeri ayrı Fenerbahçe detayı ayrı olay
ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü

ABD İran'ı vurdu! Kirmanşah'ta 4 asker öldü
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Antalya'da akıl almaz olay! Hiç tanımadığı birini bıçakladı, polisi görünce 'Game over' diyerek teslim oldu

Esnafı bıçakladı, polisi görünce "Game over" diyerek teslim oldu
Şelale kenarındaki yürüyüşte dengesini kaybeden kadın uçuruma yuvarlandı

Eşsiz manzara felakete dönüştü
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu

91 milyon TL'lik fotoğraf

Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ülke onları konuşuyor! Ana-oğul hüngür hüngür ağladı