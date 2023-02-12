Polis memurları depremzede çocuklarla top oynadı
Yerel Haberler
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, Malatya'da çevik kuvvet polislerinin depremzede çocuklarla top oynaması yürekleri ısıttı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, Malatya'da çevik kuvvet polislerinin depremzede çocuklarla top oynaması yürekleri ısıttı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve ardından aynı gün Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar sürüyor. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 7. günde devam ederken, bir yandan da depremzedeler çadır kentlere yerleştirilip, konaklayacakları diğer illere sevk ediliyor. Malatya'da ise çevik kuvvet polislerinin çadır kentte depremzede çocuklarla top oynadığı anlar kameralara yansıdı. - MALATYA